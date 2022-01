Incidente tra Erchie e Maiori tra auto e moto: centauro in ospedale

Brutto incidente sulla statale amalfitana, questa mattina, tra Erchie e Maiori. Due moto, per cause da accertare, si sono scontrate con un'auto: ad avere il peggio, uno dei due centauri che, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ospedale ed è ricoverato in prognosi riservata.

Gli accertamenti

Sul posto, anche la Polizia Municipale e i Carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro: si indaga.