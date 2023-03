Scontro sull'Amalfitana, traffico paralizzato: disagi fino a Salerno

Un incidente stradale verificatosi sull’Amalfitana, nel territorio di Maiori nei pressi del Cimitero cittadino, ha registrato una paralisi del traffico. A seguito del sinistro è rimasta ferita una persona. L'episodio questa mattina, intorno alle 8.

L'incidente

Due auto - ma la dinamica è al vaglio - si sarebbero scontrate lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, all’altezza del Cimitero di Maiori. Il ferito non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato l'uomo e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Inoltre, il traffico risulta paralizzato in direzione Salerno: le auto in cosa sono state costrette a fare inversione e tornare indietro per evitare il blocco della circolazione veicolare.