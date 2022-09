Incidente fra due motocicli sulla strada Amalfitana: tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell'incidente fra due motocicli sulla Ss 163 Amalfitana nel tratto di strada fra Erchie e Cetara. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter ed una moto di sono scontrati.

I soccorsi

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.30. Tre persone, fra cui una coppia di fidanzati di Cava de' Tirreni, sono state trasportate in ospedale dagli operatori del 118. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.