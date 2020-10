Incidente a Mariconda: bambina investita da un furgone

Tensione nel quartiere di Mariconda, a Salerno: in serata, per cause da accertare, una bambina di 8 anni è stata investita da un furgone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto la piccola in ospedale, con numerose ferite. Fiato sospeso per le sue condizioni di salute. Si indaga, intanto, sul sinistro.