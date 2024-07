Incidente stradale a Marina d'Arechi, giovane si ribalta con la sua auto

Incidente stradale nella notte a Salerno nella zona di Marina d’Arechi. Un giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua citycar, che si è ribaltata al centro della strada. Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite nonostante il violento impatto.

L'incidente

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente. Il ripristino della strada è stato eseguito dalle squadre di Strade Sicure Service.