Paura, oggi pomeriggio, a Marina di Camerota, dove una moto, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un minivan utilizzato per il trasporto pubblico.

I soccorsi

L’uomo che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando ferite, fortunatamente, non gravi. Su dinamica e responsabilità indaga la polizia locale.