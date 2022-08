Incidente a Camerota, auto finisce sul marciapiede: investita una donna

Si è temuto il peggio, ieri sera, a Marina di Camerota, dove due automobili hanno cercato di superare un autobus fermo. Una delle due vetture, improvvisamente, ha frenato e l’altra, per evitare il tamponamento, è finita sul marciapiede investendo una donna.

I soccorsi

Fortunatamente quest’ultima ha riportato solo ferite non gravi, ma è stata comunque condotta in ospedale per accertamenti. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.