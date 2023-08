Incidente nel Cilento, Smart si ribalta nella notte: morto un 29enne, ferita la fidanzata

Ancora sangue sulle strade del Cilento. La scorsa notte un’auto (Smart) si è improvvisamente ribaltata lungo Via Mingardo, la strada che collega Marina di Camerota con Palinuro. A perdere la vita un ragazzo del posto di 29 anni, Gerardo Di Maio, che era alla guida della vettura.

I soccorsi

La fidanzata di 34 anni che era con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118 all' ospedale di Vallo della Lucania: non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e trasportato la salma del 29enne presso il locale cimitero. Dolore.