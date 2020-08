Prima l'incidente e poi la rissa a Marina di Camerota: arrivano i carabinieri

Prima l’incidente, poi la rissa. Si sono vissuti momenti di tensione, la scorsa notte, nei pressi della spiaggia del Troncone a Marina di Camerota, dove due auto (Jeep Renegade e Audi Q3) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. E, nel giro di pochi minuti, le persone coinvolte hanno iniziato a discutere sulle responsabilità del sinistro.

Le indagini

La tensione è salita alle stelle e solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.