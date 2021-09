Si tuffano in mare nonostante le onde: salvati tre bambini a Camerota

Momenti di paura, oggi pomeriggio, sul litorale di Marina di Camerota, dove quattro persone, nonostante il mare agitato e il tempo incerto, si sono tuffate in acqua rischiando di essere travolte dalle onde.

Il salvataggio

In azione alcuni bagnini degli stabilimenti balneari presenti nella zona, che prima hanno tratto in salvo una persona e poi tre bambini, i quali non riuscivano più a tornare autonomamente a riva. Fortunatamente sono tutti in buone condizioni di salute. Per i genitori solo tanto spavento.