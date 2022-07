Incidente tra bisarca e tir a Matera: muore 59enne salernitano

Due persone (tra cui un salernitano) sono morte in un incidente avvenuto sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina, alle porte della Città dei Sassi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti (una bisarca e un veicolo aziendale di un mangimificio) che viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

La tragedia

Le vittime sono i due conducenti. Si tratta di Sabatino Cesaro, 59 anni, originario di Giffoni Valle Piana, e di un 55enne della provincia di Brindisi. Sul posto, tra gli svincoli di Matera Centro e Matera Sud, sono giunti anche i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso", che però non hanno potuto fare altro che accertare i due decessi, e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.