Incidente a Matinella di Albanella: tre feriti, si indaga

Brutto incidente sulla Sp11, a Matinella di Albanella: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate ed una delle due vetture si è anche ribaltata.

I soccorsi

Tre i feriti, due donne e un uomo: sul posto, i sanitari del 118 che li hanno trasferiti in ospedale per le cure del caso ed anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica e le cause del sinistro. Si indaga.