Auto contro palo della pubblica illuminazione: incidente mortale a Matinella

Tragedia stamattina, lungo la strada provinciale 316a, in località Matinella di Albanella. Un'auto, una Opel, è finita contro un palo della pubblica illuminazione, per cause da accertare: violentissimo l'impatto. Purtroppo il conducente, residente a Eboli, è morto sul colpo.

Il fatto

Sul posto i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Si indaga.