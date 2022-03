Incidente a Mercato San Severino: scontro tra auto e furgone, un ferito

Brutto incidente a Mercato San Severino, in via Carmine Amato. Come riporta Zerottonove, per cause da accertare, si sono scontrati un’auto e un furgone: pare che il giovane alla guida del camioncino, in fase di sorpasso, sia stato tamponato da una vettura intenta a fare inversione.

I soccorsi

Ad avere la peggio, proprio il ragazzo alla guida del furgone, condotto dai sanitari presso il Ruggi di Salerno, con un trauma cranico. Indaga, la Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi del caso.