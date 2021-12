Incidente tra due auto a Mercato San Severino: sei feriti, si indaga

Brutto incidente, l'ultimo dell'anno, a Mercato San Severino: per cause da accertare, si sono scontrate due vetture in via Marcello. Sei i feriti, soccorsi dal 118 e condotti in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Come riporta Zerottonove, sul posto, anche carabinieri e vigili del fuoco: si indaga.