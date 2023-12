Incidente tra auto e moto a Mercato San Severino: si indaga

Brutto incidente, stamattina, a Mercato San Severino, tra un'auto e una moto. All'altezza dell'incrocio tra via Macello e via D'Amato, una vettura, esattamente una Panda, per cause da accertare, si è scontrata con il mezzo a due ruote.

Il fatto

Sotto choc l'automobilista, mentre il centauro è rimasto ferito: sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.