È di due feriti il bilancio dell'incidente verificatosi questo pomeriggio a Mercato San Severino in via Nuova Variante. Due auto, per ragioni in corso di accertamento, si sono scontrate. A seguito dell'impatto una delle due vetture si è ribaltata.

L'incidente

All'interno dell'abitacolo due persone, che sono state soccorse dal 118. Nessuna delle due, per fortuna, è in condizioni gravi.