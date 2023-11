Una 70enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un furgone in località San Vincenzo a Mercato San Severino. La donna, stando ai primi rilievi, stava attraversando la strada, quando è stata travolta dal mezzo.

I soccorsi

Alla guida un 73enne, che si è fermato per prestare soccorso. I volontari del 118 hanno provveduto a trasportare immediatamente la donna presso l’ospedale Ruggi, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il veicolo, intanto, è stato sequestrato, mentre il conducente è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo.