Incidente a Scala: camion per la raccolta dei rifiuti contro le protezioni della strada

L'Iveco si è avviato in discesa, probabilmente per un problema al freno, finendo la propria corsa contro le protezioni laterali: nessuno si trovava alla guida

Incidente a Scala, stamattina, a Pontone: un mezzo per la raccolta dei rifiuti, per cause da accertare, è finito contro i parapetti della strada, sfondandoli. L'Iveco si è avviato in discesa, probabilmente per un problema al freno, finendo la propria corsa contro le protezioni laterali: nessuno si trovava alla guida.

Fortunatamente, nessun ferito: il mezzo è stato prelevato e la situazione è tornata alla normalità.