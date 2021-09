Tanta paura in Costiera: automezzo per la raccolta dei rifiuti sfonda il parapetto

Per fortuna non c'erano veicoli e persone in transito. Sono stati demoliti circa tre metri di parapetto

Tanta paura in Costiera Amalfitana: l'automezzo per la raccolta dei rifiuti ha sfondato il parapetto della strada statale. E' accaduto a Scala, nella frazione Pontone.

I dettagli

L'automezzo, lasciato probabilmente senza freno a mano o non bene inserito, era in sosta e senza guidatore. Dopo alcuni istanti ha avviato la marcia in discesa - scrive Il Vescovado -rischiando di finire sul letto del torrente Dragone. Per fortuna non c'erano veicoli e persone in transito. Sono stati demoliti circa tre metri di parapetto.