Incidente sulla Mingardina: 3 auto coinvolte, 4 feriti

Brutto incidente, sabato sera, sulla Mingardina, tra Centola e Celle di Bulgheria: per cause da accertare, tre auto si sono scontrate. Quattro i feriti.

Gli accertamenti

Pare che una delle vetture viaggiasse sulla corsia opposta al senso di marcia, ma l'esatta dinamica e le cause dello scontro sono tutte da verificare. Indagano i carabinieri per far luce su quanto accaduto.