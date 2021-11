Incidente sulla Mingardina, camion sbanda e finisce fuori strada: salvato l'autista

Momenti di paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 517, dove un autotreno che trasportava generi alimentari è uscito improvvisamente dalla carreggiata dopo aver sfondato il guard railfacendo un volo di circa 15 metri.

I soccorsi

L’incidente si è verificato all'altezza del viadotto Palazza nel comune di Santa Marina. Sul posto sono i vigili del fuoco di Vallo della Lucania che hanno tratto in salvo il camionista di Cosenza, il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite. Inoltre sono arrivati i reparti speciali speleo-alpino-fluviale e l'elicottero drago 66 del reparto volo dei pompieri di Salerno con eli-soccorritori a bordo per velocizzare le operazioni e portare il malcapitato sulla strade e consegnarlo ai sanitari del 118. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polstrada.