Grave incidente a Molina di Vietri, tir contro auto: si indaga

Grave incidente, stamattina, a Molina di Vietri. Per cause da accertare, un'auto e un tir si sono violentemente scontrati: sul posto, i soccorsi del 118 e la polizia municipale per i rilievi. Come racconta il Comitato Civico Dragonea, alcuni residenti hanno visto il camion sbandare mentre scendeva in direzione Vietri: si sarebbe andato a schiantare contro la vettura che intanto saliva in direzione di Cava e alla cui guida c’era un giovane, rimasto ferito miracolosamente in modo non grave. Distrutta, invece, la sua auto.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi: traffico in tilt. Accertamenti in corso, intanto, per verificare la dinamica e le cause del sinistro.

