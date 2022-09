Incidente a Molina di Vietri, perde il controllo del suo scooter: morto 47enne

Ancora sangue sull'asfalto nel salernitano: alle prime luci dell'alba, si è verificato un incidente mortale a Molina di Vietri. Marcello Cardamone, 47enne di Cava alla guida di uno scooter, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito contro il marciapiede: troppo violento l'impatto. L'uomo purtroppo è deceduto.

Le osservazioni

"Non è il primo grave sinistro che si registra in quel tratto -precisa il Comitato Civico Dragonea- Come denunciato più volte dai residenti, quella strada risulta estremamente pericolosa. Da tempo sono stati chiesti provvedimenti all'amministrazione per monitorare la velocità dei mezzi in corsa che sfrecciano e invadono anche la corsia opposta, senza parlare del marciapiede di dimensioni ridottissime che mette a rischio i pedoni. Ad oggi, nulla è stato fatto dalla politica che ha grandi responsabilità sull'accaduto". Sul posto, intanto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La salma della vittima è stata trasportata al Ruggi. Si indaga.