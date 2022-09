Incidente a Vietri, auto sbanda e si ribalta: illesi due ragazzi

Ancora un incidente stradale a Molina di Vietri sul Mare. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un'automobile è improvvisamente finita fuori strada e dopoun testacoda si è ribaltata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due ragazzi che erano a bordo, i quali sono rimasti illesi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.