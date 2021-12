Incidente tra bus e camion della nettezza urbana, sulla via del Mare: ferita una 14enne

Brutto incidente, stamattina, tra un pullman e un camion della nettezza urbana, lungo la via del Mare, tra Castellabate e Montecorice. Ferita una delle studentesse a bordo del bus: la ragazzina è stata condotta presso l'ospedale di Vallo della Lucania, per via di escoriazioni ed una contusione.

Le indagini

Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.