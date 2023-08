Due incidenti in Cilento: 7 persone ferite, di cui una gravemente

Inizio mattinata movimentata in Cilento: oggi, a Montecorice, in località Ripe Rosse, per cause da accertare, si sono scontrati un'auto ed un furgone. Sette le persone ferite: per una di loro è stato necessario l'immediato trasporto in codice rosso presso l’ospedale “San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Si indaga, dunque, per risalire all'esatta dinamica e alle cause del grave sinistro.

Il secondo sinistro

Come riporta Infocilento, inoltre, un secondo incidente si è verificato sempre stamattina, sulla via del Mare tra Santa Maria e San Marco di Castellabate: si sono scontrati un Suv e una moto. Accertamenti in corso.