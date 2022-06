Incidente a Montecorvino: auto in un vallone, salvata la conducente rimasta incastrata

Brutto incidente, stamattina, lungo la strada provinciale 28 bis, a Montecorvino Pugliano: intorno alle 10.30, per cause da accertare, un'auto è uscita fuori strada e la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco di Giffoni: la donna, classe '57, è stata estratta dalla vettura che era finita in un vallone. Per la malcapitata nessuna grave lesione: è stata affidata al 118 per essere condotta e curata in ospedale. Intanto, i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Indagano, i carabinieri per i rilievi del caso.