Montecorvino Pugliano, 70enne travolto e ucciso in bicicletta

Travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta. È successo questa mattina a Montecorvino Pugliano dove, un uomo marocchino di 70 anni è stato investito da un'autombile, all'altezza del cimitero inglese.

I fatti

Dopo l'impatto l'automobilista si è fermato per prestare soccorso. Allertati i sanitari e le forze dell'ordine. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.