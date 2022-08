Incidente a Montesano sulla Marcellana, due feriti: grave un anziano

Brutto incidente nel salernitano, a Montesano sulla Marcellana, a Tempa la Mandra: per cause da accertare, un'auto e un apecar si sono violentemente scontrate. Un uomo di 86 anni, alla guida del secondo mezzo, è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale.

I soccorsi

L'anziano è stato prima ricoverato presso l'ospedale di Polla e, poi, trasferito all'ospedale civile "San Carlo" di Potenza, in prognosi riservata. Il conducente dell'auto, un uomo di 28 anni di Montesano, invece è ricoverato all'ospedale di Polla per lievi ferite. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso.