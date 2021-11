Incidente mortale tra Eboli e Battipaglia: muore una donna, la sua figlioletta è in gravi condizioni

Dramma, stamattima, sulla statale 19, nel tratto tra Eboli e Battipaglia: per cause da accertare, due auto, una Fiat 500 ed una Lancia Y si sono violentemente scontrate. Purtroppo, la donna alla guida della Lancia ha perso la vita. In auto con la vittima, anche la figlioletta, ferita in modo grave ed attualmente ricoverata in ospedale.

I rilievi

Nulla di grave, invece, per l'altro conducente con ferite lievi. Sul posto, i sanitari del 118, la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti in corso.