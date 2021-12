Incidente tra bus ed auto, in galleria: muore una 41enne del salernitano

Tragico incidente in provincia di Napoli, all’interno della galleria "Santa Maria di Pozzano" che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia, lungo la statale 145/Var. La strada è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni. Per cause da accertare, un pullman ed un’auto si sono violetemente scontrati: nel sinistro, ha perso la vita la donna alla guida della vettura, una 41enne di Cava. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita.

Il presidio

Sul posto, personale di Anas e delle forze dell’ordine. Lievi ferite per alcuni passeggeri dell’autobus che sono ricorsi alle cure dai sanitari. Si indaga.