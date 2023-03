Incidente fatale, a Palomonte: morta una 21enne

Schianto fatale questa mattina, a Palomonte, in località Canalicchio: una 21enne, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida ed è finita fuori strada con la sua auto. Troppo violento, purtroppo, l'impatto: la giovane non ce l'ha fatta.

Il dramma

Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Disposta la restituzione della salma della vittima ai familiari. Comunità a lutto.