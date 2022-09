Incidente mortale sulla Teggiano-Polla: due conducenti positivi all'alcoltest

Sarebbero risultati positivi all’alcol test i conducenti della Fiat Punto e della Jeep che sabato sera sono rimasti coinvolti nell’incidente mortale in cui hanno perso la vita due ragazzi di Polla, Vittorio Isoldi e Terenzio Volonnino, che invece erano a borto di una Fiat Cinquecento. Tutti i feriti sono ricoverati all’ospedale “Luigi Curto” per accertamenti.

Le indagini

Intanto, però, i quattro occupanti della Fiat Punto sono stati già ascoltati dai carabinieri per capire cosa abbia provocato l’incidente lungo la Strada provinciale di Teggiano-Polla. Per quanto riguarda i due giovani deceduti, si attende l’autopsia che sarà effettuata in queste ore dal medico legale. Poi, quasi sicuramente, le salme saranno riconsegnate ai familiari per la celebrazione dei funerali. Ieri, il parroco don Antonio Calandriello ha organizzato una veglia di preghiera presso la chiesa di “Cristo Re” di Polla, mentre il sindaco Massimo Loviso ha annunciato che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.