Sangue sulla strada nel Vallo di Diano, 2 giovani vite spezzate in 24 ore

Dolore a Polla, per la morte di Antonio Zienna, il giovane 27enne che ieri era ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla SS 19 ad Atena Lucana. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto: inutili, purtroppo, da parte dei sanitari, i tentativi di salvarlo.

L'altra tragedia

Sempre ieri, ha perso la vita il 24enne di Buonabitacolo Mario Monaco, a sua volta vittima un incidente stradale avvenuto a Sala Consilina. Per entrambi i sinistri, la dinamica e le cause sono al vaglio dei carabinieri. Vallo di Diano a lutto.