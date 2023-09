Tragico incidente tra Cava e Vietri: Antonio muore a 18 anni, il cordoglio

Ancora sangue sull'asfalto nel salernitano: si è verificato un incidente mortale, intorno all'1 di notte, tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare. A perdere la vita, il 18enne Antonio Senatore che era in compagnia di un amico minorenne.

Il dramma

La vittima stava rientrando nella sua abitazione a Vietri, dopo una serata con amici nella città metelliana, quando, per cause da accertare, è scivolato dallo scooter, finendo contro una vettura in corsa nel senso opposto. Purtroppo, a nulla sono serviti i soccorsi della Croce Rossa: il 18enne è deceduto mentre il minore che viaggiava con lui ha riportato solo lievi ferite. Indagano, i carabinieri, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del tragico sinistro.

Il cordoglio del sindaco di Vietri, Giovanni De Simone

Poche parole solo tanta amarezza e tristezza, notizie del genere non vorremmo mai sentirle. Diciotto anni devono essere il pieno della vita, un incidente stradale non può togliercela. Condoglianze alla famiglia a nome dell’intera comunità vietrese.



A dedicare un pensiero social al 18enne volato in Cielo troppo presto, anche il liceo Alfano I di Salerno, di cui il giovane era studente: "Tutta la comunità del liceo Alfano I esprime il suo dolore per la morte improvvisa di Antonio Senatore, studente della 5A musicale. Un bravissimo percussionista che aveva celebrato il suo 18 compleanno pochi giorni fa. Vogliamo ricordarlo felice con i suoi amici e i suoi maestri. Domani lo ricorderemo suonando lo strumento che amava e con un momento di silenzio e di preghiera per accompagnarlo in questo viaggio. Riposa in pace carissimo Antonio".