Incidente mortale sulla Bussentina: perde la vita un 58enne di Sanza

Dramma nel salernitano: si è verificato, nel pomeriggio, un incidente mortale, sulla Bussentina, a Sanza. Per cause da accertare, un'auto ed un furgone si sono violentemente scontrati: un uomo del posto di 58 anni, a causa del violento impatto, ha perso la vita.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco e l'Anas, oltre ai sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale l'altro conducente lievemente ferito, per le cure del caso. Chiusa al traffico, durante i prelievi, la strada statale 517 Var “Bussentina”, in entrambe le direzioni. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'ennesima tragedia sull'asfalto.