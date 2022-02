Grave incidente stradale a Cava de' Tirreni: un morto

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Cava de' Tirreni. Nel drammatico impatto, è morta una persona.

I soccorsi

Sono scattati immediatamente ma si sono rivelati, purtroppo inutili. E' accaduto in zona Santa Lucia, una delle frazioni del comune metelliano. Il tragico impatto si è verificato sulla strada interna rimessa a nuovo, che conduce a Nocera Superiore. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incidente.