Impatto fatale a Capaccio Paestum: muore un 57enne

Sangue sull'asfalto, in Cilento: intorno alle 15, si è verificato un incidente mortale a Capaccio Paestum. In località Laura, in via Gregorio, per cause da accertare, un furgone ed un'auto si sono violentemente scontrati. Nell'impatto, purtroppo, ha perso la vita il conducente del furgone, Gerardo Di Biasi, originario di Cicerale, di 57 anni.

I soccorsi

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita al 57enne che gestiva un negozio di fiori ad Agropoli: troppo grave la ferita alla testa. Sul posto, anche i carabinieri di Agropoli e il medico legale. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.