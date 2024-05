Incidente con la moto a Cava: muore un 37enne salernitano

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. La scorsa notte, un uomo di 37 anni, Gianluca Chiaiese, originario del quartiere di Torrione (Salerno), ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto, per cause in corso di accertamento, lungo una strada a Cava de’ Tirreni.

Il dinamica

Secondo quanto ricostruito, intorno all'1.20, il 37enne si trovava lungo la strada che collega Cava de' Tirreni a Nocera Superiore quando, giunto a una intersezione in via XXV Luglio, c'è stata la caduta fatale dal mezzo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo è stato tutto inutile. Su quanto accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato che, in mattinata, hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente ed avviato gli accertamenti del caso. La salma - da quanto si apprende - è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore, dov'è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il dolore

La notizia della morte di Gianluca Chiaiese, che lascia la moglie e due figli, si sta diffondendo in queste ore tra gli abitanti e i commercianti del quartiere di Torrione e Torrione Alto dove il 37enne era molto conosciuto.