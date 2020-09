Tir si ribalta in Molise, muore autotrasportatore di Angri: il cordoglio del sindaco

Un autotrasportatore nocerino, Giuseppe Coppola, è morto in Molise dopo essersi ribaltato con il suo tir, sulla Strada Statale Appulico-Sannitica. Aveva 42 anni.

I dettagli

Disperati i soccoesi, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. E' stato disposto l'esame autoptico per far luce sulle cause dell'incidente. Il suo tir si è ribaltato, è finito in una scarpata e si è incenditao, nel tratto compreso tra Guardiaregia e Campochiaro, al confine con la Campania. Tanto dolore ad Angri, dove viveva al Rione Alfano.

Il cordoglio

Il messaggio del sindaco Cosimo Ferraioli: "Non ho molte parole, certe notizie ci fanno capire quanto è importante fermarsi e riflettere. Per ora vi chiedo, a nome della nostra comunità, di riunirci silenziosamente in preghiera per questo ragazzo. Che gli giunga forte il nostro pensiero, ovunque sia. Al consigliere comunale ed attuale candidato sindaco Eugenio Lato e a tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze.Sono giorni veramente tristi per la nostra cittadina.Riposa in pace Peppe".