Tir si ribalta in Molise: muore autotrasportatore nocerino

Un autotrasportatore nocerino, Giuseppe Coppola, è morto in Molise dopo essersi ribaltato con il suo tir, sulla Strada Statale Appulico-Sannitica. Aveva 42 anni.

I dettagli

Disperati i soccoesi, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. E' stato disposto l'esame autoptico per far luce sulle cause dell'incidente. Il suo tir si è ribaltato, è finito in una scarpata e si è incenditao, nel tratto compreso tra Guardiaregia e Campochiaro, al confine con la Campania. Tanto dolore a Nocera Inferiore.