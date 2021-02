Incidente mortale sull'A3, Tramonti piange il giovane Luca

I soccorsi del 118 hanno condotto gli altri 3 in ospedale: uno è ricoverato all'Umberto I di Nocera, in gravi condizioni

E' Luca Buonocore, la vittima dell'incidente che si è verificato ieri sera, sull'autostrada A3 tra Angri e Nocera Inferiore. Il 20enne di Tramonti era in auto con 3 amici, di ritorno da Napoli.

La dinamica

Pare che la vettura, durante un sorpasso, abbia improvvisamente sbandato, finendo contro un'altra auto e poi sul guardrail, ribaltandosi. Non cè stato nulla da fare per Luca, morto sul colpo.

I soccorsi

I soccorsi del 118 hanno condotto gli altri 3 in ospedale: uno è ricoverato all'Umberto I di Nocera, in gravi condizioni. Comunità di Tramonti a lutto. Si indaga per accertare le cause del sinistro.