Incidente in moto: non ce l'ha fatta Matteo Spirito, commercio a lutto

Commercio salernitano a lutto: non ce l'ha fatta Matteo Spirito, titolare dello storico negozio di giocattoli di via Portanova. Spirito era rimasto coinvolto in un’incidente stradale, a bordo della sua moto: dopo circa dieci giorni dal sinistro, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

Il lutto

Tantissimi, i cittadini che almeno una volta hanno varcato la soglia del suo esercizio commerciale tanto caro ai più piccoli. Tutti stretti attorno alla famiglia: dolore.