Tragico incidente stradale nel Vallo di Diano: un morto

Incidente mortale a Montesano sulla Marcellana. Un uomo di 69 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon, finendo in un fossato.

Inutili i soccorsi

L'automobilista è morto sul colpo. Il tragico incidente stradale è avvenuto in via Pantanelle, nella frazione Scalo- Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.