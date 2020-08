Incidente a Olevano: troppo gravi le ferite, muore 43enne

Non ce l'ha fatta, purtroppo, il 43enne rimasto coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato ieri, a Olevano sul Tusciano. A.P., ieri mattina, stava percorrendo via Veneto, strada di collegamento tra Olevano e Battipaglia. Per cause da accertare, la sua auto si è ribaltata: estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei caschi rossi, il 43enne è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno condotto al Ruggi.

Il dramma

Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate: ieri sera il suo cuore ha smesso di battere. Dolore.