Ciclista investito e ucciso da un'auto, a Capaccio: la vittima è un noto artista salernitano

Dramma a Capaccio Paestum, questa mattina. E' stato travolto e ucciso mentre era a bordo della sua bici, in via Porta Giustizia, Pietro Turco, artista 67enne salernitano. Un'auto guidata da una giovane di Eboli, per cause ancora da accertare, ha investito l'uomo che, per l'impatto, è finito prima sul parabrezza e poi sull'asfalto.

L'intervento

Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118: il 67enne è morto sul colpo a causa di trauma cranico. Indagano, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tragico accaduto. Turco si trovava in vacanza in località Licinella. Dolore.