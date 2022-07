Incidente mortale ad Angri: rider perde la vita mentre effettua una consegna

Dramma nella tarda serata di ieri, ad Angri. Un rider di una società di delivery ha perso la vita, mentre stava effettuando delle consegne a domicilio, in via dei Goti.

Il dramma

L'uomo era a bordo del suo scooter, quando, per cause da accertare, è caduto sull'asfalto: troppo gravi le ferite riportate, purtroppo. Vani i tentativi di salvargli la vita: si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.