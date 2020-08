Incidente tra auto e furgone a Sala Consilina: un morto e 3 feriti

Tragico incidente, questa mattina, nella frazione Trinità di Sala Consilina: una Peugeot, con a bordo tre persone, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente contro un furgone che viaggiava in direzione opposta, in una curva.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco di Sala Consilina per estrarre i feriti dalle lamiere della vettura ed affidarli ai sanitari del 118. Purtroppo una delle persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, un uomo di Buonabitacolo, ha perso la vita. Gli altri feriti, i due a bordo della vettura e il conducente del furgone, sono stati condotti in ospedale. Indagano, dunque, i carabinieri e la Polizia Stradale per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.