Incidente mortale a San Valentino Torio: 53enne travolto e ucciso da un'auto

Sangue sull'asfalto, in questo sabato, nel salernitano. Purtroppo, infatti, si è verificato un incidente mortale in via Zeccagnuolo, a San Valentino Torio.

Il dramma

Per cause da accertare, un 53enne, S.N. le iniziali, è sceso dalla sua vettura fermata lungo la strada ed è stato investito da una Ford Fiesta che sopraggiungeva: l'uomo è stato trascinato per una ventina di metri, morendo sul colpo. Sul posto carabinieri, polizia e agenti della municipale. Si indaga.